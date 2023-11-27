Почти без осадков, но со шквальным ветром: прогноз погоды в Украине на 28 ноября
Киев • УНН
Завтра в западных областях Украины ожидается снег и мокрый снег, на юге порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха по всей стране будет колебаться от -3°C до +11°C.
Завтра, 28 ноября, осадки ожидаются только в западных областях Украины, зато на юге прогнозируется порывистый ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, сообщает УНН.
Детали
Облачно с прояснениями. Без осадков, только в западных областях днем снег и мокрый снег (на Закарпатье с дождем). На дорогах страны местами гололедица
Отмечается, что по всей стране ожидается юго-западный ветер с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в южных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
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"Температура ночью 5-10° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и юго-востоке страны 0-5° мороза, в Крыму 0-5° тепла; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 3-8° тепла, в Крыму до 11°", - подытожили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Штабы по ликвидации последствий непогоды, сопровождающейся значительными снегопадами в Украине, работают в девяти регионах и при Агентстве восстановления, работа ведется круглосуточно.
Почти без осадков, но со шквальным ветром: прогноз погоды в Украине на 28 ноября
Завтра в западных областях Украины ожидается снег и мокрый снег, на юге порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха по всей стране будет колебаться от -3°C до +11°C.
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