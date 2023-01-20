"После обстрелов работала на опухших до крови лапах": как собаки помогают военным и ГСЧС в поиске людей

Об основании “Антарес”

Организация была основана в 2008 году и тогда приоритеты в дрессуре собак были другие.

“На тот период занимались подготовкой собак для поиска живых людей в условиях природной среды и техногенных завалов. Но техногенные завалы в те времена случались или никогда, или раз в жизни собаки. А вот в природной среде постоянно искали лиц с потерей памяти, болезнью Альцгеймера, детей. Но тогда мы столкнулись с тем, что о нас не знали, не было практики активного привлечения собак для поиска людей. Нам звонили где-то на 10-е сутки и естественно, что тогда мы искали уже тело. Собаки не знали, как это делать, не было соответствующей подготовки”, — рассказала Борисенко.

В 2011 году у госпожи Ларисы появилась идея готовить собак и для поиска тел. Но в Украине не было соответствующих методик. Кроме того, специалисты-кинологи отмечали, что невозможно из собаки подготовить универсала, чтобы умел находить и живых, и мертвых. Например, в европейских странах есть чёткое разграничение — одни собаки ищут живых, а другие — мёртвых.

И в 2013 году в организации начали подготовку универсалов и за 10 лет уже разработали собственную методику. Первым универсалом стала бельгийская овчарка Спарки. Сейчас в поисково-спасательном отряде работают 14 собак, 9 из которых — универсалы.

История Спарки — первой собаки-универсала

Лариса Борисенко долгое время работала с бельгийской овчаркой по кличке Чока, которая стала первой собакой поисково-спасательного профиля на все постсоветское пространство, получила международную квалификацию на чемпионате мира среди собак-спасателей. Но Чока старела и госпожа Лариса решила, взять другого щенка — тоже малинуа.

“Её я сразу выбрала из двух щенков, хотя месяц ещё ездила, смотрела и общалась с этими двумя собачками. Она была маленькая, черная, очень мне понравилась и я поняла, что там характер кремень”, — рассказывает Лариса о Спарки.

Да сначала было сложно, госпоже Ларисе казалось, что она предает Чоку, а когда той не стало, то вообще не понимала, как будет работать с другой собакой. Но Спарки демонстрировала лучшие результаты и в конце концов покорила свою владелицу — теперь они напарницы.

Война 2014 года

Когда началась война в 2014 году, Лариса Борисенко писала организациям по поиску, ведь понимала, что её знания и умения могут быть полезными. Но ответов не было.

“А потом вмешался случай. Мы были в Марьинке с импровизированным выступлением для детей. Но в тот день там были обстрелы, поэтому детей не было. Мы выступили перед зданием гражданско-военной администрации, где было несколько военных. Я мимоходом рассказала, что собака — спасатель, а также о её умениях. У окна стоял военный и как только закончилось наше импровизированное выступление, — подошел к мне, представился координатором проекта „Эвакуация-200“ Генштаба ВСУ и предложил сотрудничество”, — вспоминает Борисенко.

С того момента начался путь постоянного привлечения “Антарес” вместе с военными, ГСЧС, полицией к поиску людей. С 2017 года организация официально привлекается Генштабом ВСУ для поиска тел погибших воинов, а также военных армии-агрессора. Сейчас этот проект называется “На щите”.

Полномасштабное вторжение

С 24 февраля кинологи отряда вместе с собаками постоянно находятся в миссиях на Харьковщине, Донетчине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье. Одна группа всегда остается в Павлограде для нужд региона. На счету Спарки уже около 100 найденных людей, у собаки по имени Белон — около 80. Сейчас собаки работают нон-стоп и сильно потеряли в весе.

"Доберман Хана - очень честная. В октябре после обстрелов работала в Запорожье на опухших до крови лапах. Но несмотря на это не останавливалась. Были в нашей работе случаи, когда оккупанты закапывали тела и танками их закатывали. Надо было найти точку на локации, куда загнать экскаватор. Были места, когда собака говорит, что здесь есть захоронение, а мы проверяем всеми возможными методами и не видим захоронения. Запускаем трактор, он роет полтора метра — ничего нет. Запускаем снова туда собаку, а она говорит, что есть. Где-то на 2 метрах глубиной мы уже находим захоронение”, — рассказала Борисенко.

Часто собакам приходится работать над поиском останков тел, сожженных оккупантами, и костей. Также бывали случаи, когда собаке необходимо было найти тело на глубине 4 метра. Кроме того, у отряда есть опыт работы на минных полях.

Как присоединиться к отряду "Антарес"

Изначально в поисковый отряд “Антарес” приходили люди, чтобы их собака изучала различные команды. Однако, тренировки их всё больше затягивали и вместе с своими собаками хозяева изъявляли желание участвовать в поисково-спасательных работах.

“Если человек приходит к нам и мы начинаем работать с щенком и видим, что собака перспективная, а человек хочет привлекаться спасателем, мы готовим и собаку, и хозяина. Потому что необходимо изучать и радиосвязь, и подготовку, и ветеринарию, чтобы быть полноценным членом группы. Работать с телами, работать в различных ситуациях — ответственная работа. Это не просто прийти развлечь свою собачку. Ведь огромная ответственность сказать родным, что на завале нет живых людей — запускайте тяжелую технику. Когда мы приезжаем на локацию, мы не имеем права на ошибку, ведь даже если человек погиб, а мы его не найдем, родственники никогда не смогут его оплакать и похоронить”, — добавила Борисенко.