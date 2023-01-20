"После обстрелов работала на опухших до крови лапах": как собаки помогают военным и ГСЧС в поиске людей

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19131 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 72334 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116088 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115728 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 264830 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132865 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121552 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371673 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83625 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136395 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
0м/с
72%
Популярные новости

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 29302 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111169 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76804 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16226 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 12621 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 264830 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292870 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371673 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347204 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394566 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76827 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111193 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130627 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170353 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79575 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

"После обстрелов работала на опухших до крови лапах": как собаки помогают военным и ГСЧС в поиске людей

Киев • УНН

 • 2873363 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Трагедия в Днепре привлекла внимание к работе собак, которые помогают искать людей под завалами. Активными участниками поисковых работ в Днепре стали собаки из ОО “Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд “Антарес”. УНН поговорил с руководителем организации Ларисой Борисенко, которая рассказала, как возникла идея создания такого добровольного отряда и как работают четвероногие спасатели.

"После обстрелов работала на опухших до крови лапах": как собаки помогают военным и ГСЧС в поиске людей

Об основании “Антарес”

Организация была основана в 2008 году и тогда приоритеты в дрессуре собак были другие.

“На тот период занимались подготовкой собак для поиска живых людей в условиях природной среды и техногенных завалов. Но техногенные завалы в те времена случались или никогда, или раз в жизни собаки. А вот в природной среде постоянно искали лиц с потерей памяти, болезнью Альцгеймера, детей. Но тогда мы столкнулись с тем, что о нас не знали, не было практики активного привлечения собак для поиска людей. Нам звонили где-то на 10-е сутки и естественно, что тогда мы искали уже тело. Собаки не знали, как это делать, не было соответствующей подготовки”, — рассказала Борисенко.

В 2011 году у госпожи Ларисы появилась идея готовить собак и для поиска тел. Но в Украине не было соответствующих методик. Кроме того, специалисты-кинологи отмечали, что невозможно из собаки подготовить универсала, чтобы умел находить и живых, и мертвых. Например, в европейских странах есть чёткое разграничение — одни собаки ищут живых, а другие — мёртвых.

И в 2013 году в организации начали подготовку универсалов и за 10 лет уже разработали собственную методику. Первым универсалом стала бельгийская овчарка Спарки. Сейчас в поисково-спасательном отряде работают 14 собак, 9 из которых — универсалы.

История Спарки — первой собаки-универсала

Лариса Борисенко долгое время работала с бельгийской овчаркой по кличке Чока, которая стала первой собакой поисково-спасательного профиля на все постсоветское пространство, получила международную квалификацию на чемпионате мира среди собак-спасателей. Но Чока старела и госпожа Лариса решила, взять другого щенка — тоже малинуа.

“Её я сразу выбрала из двух щенков, хотя месяц ещё ездила, смотрела и общалась с этими двумя собачками. Она была маленькая, черная, очень мне понравилась и я поняла, что там характер кремень”, — рассказывает Лариса о Спарки.

Да сначала было сложно, госпоже Ларисе казалось, что она предает Чоку, а когда той не стало, то вообще не понимала, как будет работать с другой собакой. Но Спарки демонстрировала лучшие результаты и в конце концов покорила свою владелицу — теперь они напарницы.

Война 2014 года

Когда началась война в 2014 году, Лариса Борисенко писала организациям по поиску, ведь понимала, что её знания и умения могут быть полезными. Но ответов не было.

“А потом вмешался случай. Мы были в Марьинке с импровизированным выступлением для детей. Но в тот день там были обстрелы, поэтому детей не было. Мы выступили перед зданием гражданско-военной администрации, где было несколько военных. Я мимоходом рассказала, что собака — спасатель, а также о её умениях. У окна стоял военный и как только закончилось наше импровизированное выступление, — подошел к мне, представился координатором проекта „Эвакуация-200“ Генштаба ВСУ и предложил сотрудничество”, — вспоминает Борисенко.

С того момента начался путь постоянного привлечения “Антарес” вместе с военными, ГСЧС, полицией к поиску людей. С 2017 года организация официально привлекается Генштабом ВСУ для поиска тел погибших воинов, а также военных армии-агрессора. Сейчас этот проект называется “На щите”.

Полномасштабное вторжение

С 24 февраля кинологи отряда вместе с собаками постоянно находятся в миссиях на Харьковщине, Донетчине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье. Одна группа всегда остается в Павлограде для нужд региона. На счету Спарки уже около 100 найденных людей, у собаки по имени Белон — около 80. Сейчас собаки работают нон-стоп и сильно потеряли в весе.

"Доберман Хана - очень честная. В октябре после обстрелов работала в Запорожье на опухших до крови лапах. Но несмотря на это не останавливалась. Были в нашей работе случаи, когда оккупанты закапывали тела и танками их закатывали. Надо было найти точку на локации, куда загнать экскаватор. Были места, когда собака говорит, что здесь есть захоронение, а мы проверяем всеми возможными методами и не видим захоронения. Запускаем трактор, он роет полтора метра — ничего нет. Запускаем снова туда собаку, а она говорит, что есть. Где-то на 2 метрах глубиной мы уже находим захоронение”, — рассказала Борисенко.

Часто собакам приходится работать над поиском останков тел, сожженных оккупантами, и костей. Также бывали случаи, когда собаке необходимо было найти тело на глубине 4 метра. Кроме того, у отряда есть опыт работы на минных полях.

Как присоединиться к отряду "Антарес"

Изначально в поисковый отряд “Антарес” приходили люди, чтобы их собака изучала различные команды. Однако, тренировки их всё больше затягивали и вместе с своими собаками хозяева изъявляли желание участвовать в поисково-спасательных работах.

“Если человек приходит к нам и мы начинаем работать с щенком и видим, что собака перспективная, а человек хочет привлекаться спасателем, мы готовим и собаку, и хозяина. Потому что необходимо изучать и радиосвязь, и подготовку, и ветеринарию, чтобы быть полноценным членом группы. Работать с телами, работать в различных ситуациях — ответственная работа. Это не просто прийти развлечь свою собачку. Ведь огромная ответственность сказать родным, что на завале нет живых людей — запускайте тяжелую технику. Когда мы приезжаем на локацию, мы не имеем права на ошибку, ведь даже если человек погиб, а мы его не найдем, родственники никогда не смогут его оплакать и похоронить”, — добавила Борисенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25