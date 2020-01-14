Подготовительное судебное заседание по делу эксперта "рюкзаков Авакова" запланировано на 27 мая

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112319 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116049 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114511 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129270 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105788 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108278 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108295 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131910 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130677 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 195651 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Подготовительное судебное заседание по делу эксперта "рюкзаков Авакова" запланировано на 27 мая

Подготовительное судебное заседание по делу эксперта "рюкзаков Авакова" запланировано на 27 мая

Киев  •  УНН

 • 17220 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Печерском районном суде Киева состоится подготовительное судебное заседание по делу в отношении эксперта "рюкзаков Авакова" Надежды Бугровой. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Бугров Виктор Чевгуз.

"Подготовительное заседание запланировано на 27 мая", - сказал Чевгуз.

Как сообщалось ранее, суд перенес заседание по делу эксперта "рюкзаков Авакова".

Напомним, Надежду Бугрову обвиняют в мошенничестве из-за получения зарплаты в 5000 гривен в центре правовой помощи "Правозащита" и подделку экспертных заключений.

Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что на эксперта, который делал заключение о соответствии критериям рюкзаков, которые были закуплены для МВД, оказывается давление со стороны Министерства внутренних дел.

Напомним, САП закрыла уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".

В САП объяснили, что основанием для закрытия уголовного производства по так называемому "делу рюкзаков" является отсутствие доказательств осведомленности о качестве изделий фигурантов дела - сына министра внутренних дел Украины и экс-заместителя главы МВД.

Впоследствии Харьковский суд утвердил соглашение между следствием и третьим фигурантом дела рюкзаков для МВД Литвиным. Его приговорили к 5 годам условно и обязали возместить около 5 млн грн. Эти средства он оплатил.

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