Под Киевом горит магазин на территории "Мебельного городка"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В среду в 20:45 в с. Петропавловская Борщаговская Киево-Святошенского района в двухэтажном здании магазина мебели на территории "Мебельного городка" возник пожар на площади около 600 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 22:22 пожар на территории "Мебельного городка" локализован на площади 600 кв. м.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 46 человек л/с и 10 ед. техники ГСЧС.
Напомним, в Киеве горела многоэтажка, есть пострадавшая.