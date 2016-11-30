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Прежде чем разрывать ДСД "Укргаздобыче" надо иметь аргументы - А. Вдовиченко

Киев • УНН

 • 13579 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Высший хозяйственный суд не нашел оснований расторгнуть договоры о совместной деятельности между "Укргаздобыча" (УГД) и компаниями ООО "Карпатыгаз" и ООО Научно-производственная фирма "Техпроект" . И это может свидетельствовать о недостаточности у УГД доказательств невыполнения партнерами своих обязательств. Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель Союза буровиков Украины Анатолий Вдовиченко, передает УНН.

Прежде чем разрывать ДСД "Укргаздобыче" надо иметь аргументы - А. Вдовиченко

"Это свидетельствует о недостаточности доказательств", - сказал он.

По словам А.Вдовиченка, если уж инициировать расторжение договоров о совместной деятельности через суд, то надо иметь для этого достаточную аргументацию.

"Я за молодых, но все-таки молодежь немного спешит, не хватает ей терпения до конца разобраться, а потом уже идти в суды. Суд - это соревнование. Они подали в суд, суд разобрался, посмотрел и не принял решение - вернул в первую инстанцию. Если вы уже подаете в суд - то имейте аргументацию, почему вы это делаете ", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, Высший хозсуд направил дело о расторжении договоров между "Укргаздобыча" и двумя компаниями на повторное рассмотрение в суд первой инстанции .

Коллегия судей Высшего хозяйственного суда в своем постановлении по делу отметила, что "считает выводы как местного, так и апелляционного хозяйственных судов предыдущих инстанций преждевременными и необоснованными".

Как известно, ранее, вторая судебная инстанция - Апелляционный хозяйственный суд удовлетворил исковые требования УГД.

По данным СМИ, расторжение договора о совместной деятельности (ДСД) "Укргаздобыча" (УГД) с компанией "Карпатыгаз" приведет к тому, что УГД придется выплатить "Карпатыгаз" 155 млн. долларов вложенных инвестиций .

Также напомним, по словам эксперта Ю.Корольчука, вытесняя с рынка газа совместной деятельности с помощью налоговой нагрузки и попыток расторжения договоров, "Укргаздобыча" рискует значительно потерять объемы добычи, чем создаст дефицит .

Эксперты и министр энергетики И.Насалик критиковали попытки УГД разорвать все без исключения договоры о совместной деятельности (ДСД) за непрозрачность таких решений, ведь "Укргаздобыча" не аргументировал свою позицию по каждому конкретному договору и не провело независимого аудита ДСД .

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