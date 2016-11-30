Перш ніж розривати ДСД “Укргазвидобуванню” треба мати аргументи - А. Вдовиченко

“Це свідчить про недостатність доказів”, — сказав він.

За словами А.Вдовиченка, якщо вже й ініціювати розірвання договорів про спільну діяльність через суд, то треба мати для цього достатню аргументацію.

“Я за молодих, але все-таки молодь трохи поспішає, не вистачає їй терпіння до кінця розібратися, а потім вже іти в суди. Суд — це змагання. Вони подали в суд, суд розібрався, подивився і не прийняв рішення — повернув до першої інстанції. Якщо ви вже подаєте в суд — то майте аргументацію, чому ви це робите”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Вищий госпсуд направив справу про розірвання договорів між “Укргазвидобування” та двома компаніями на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Колегія суддів Вищого господарського суду у свої постанові щодо справи зазначила, що “вважає висновки як місцевого, так і апеляційного господарських судів попередніх інстанцій передчасними та необґрунтованими”.

Як відомо, раніше, друга судова інстанція — Апеляційний господарський суд задовольнив позовні вимоги УГВ.

За даними ЗМІ, розірвання договору про спільну діяльність (ДСД) “Укргазвидобування” (УГД) з компанією “Карпатигаз” призведе до того, що УГД доведеться виплатити “Карпатигаз” 155 млн. доларів вкладених інвестицій.

Також нагадаємо, за словами експерта Ю.Корольчука, витісняючи з ринку газу спільну діяльність за допомогою податкового навантаження та спроб розірвання договорів, “Укргазвидобування” ризикує значно втратити об’єми видобутку, чим створить дефіцит.

Експерти і міністр енергетики І.Насалик критикували спроби УГВ розірвати всі без виключення договори про спільну діяльність (ДСД) за непрозорість таких рішень, адже “Укргазвидобування” не аргументувало своєї позиції по кожному конкретному договору і не провело незалежного аудиту ДСД.