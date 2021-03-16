Партийное строительство: миссия невыполнима?

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34387 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 51071 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105191 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141138 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193720 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192554 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278146 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 324970 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157798 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143117 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

3 марта, 13:54 • 28794 просмотра
Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

3 марта, 13:59 • 26525 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 42669 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 43126 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 103599 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 324972 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 278547 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 433916 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 399862 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 383085 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 103599 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185449 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 213681 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193689 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278149 просмотра
Актуальное
Партийное строительство: миссия невыполнима?

Партийное строительство: миссия невыполнима?

Киев  •  УНН

 • 45257 просмотра

Украинские политические проекты не могут выполнить роль связных между властью и обществом

КИЕВ. 16 марта. УНН. Традиционно партийное строительство в Украине немощное и слабое. Как правило, реальная партийная сеть и ее активность не соответствует официально заявленной. Подавляющее большинство ячеек функционирует лишь номинально, а работа там немного оживляется лишь накануне выборов. Таким образом, партии предпочитают стратегии “мобилизации последней волны” перед системной и кропотливой работой на местах. И дело здесь не в отсутствии ресурсов, ведь государство выделяет на финансирование партий немалые средства (в госбюджете-2021 — это 697 млн грн). Речь идет об отсутствии желания заниматься настоящим партийным строительством, а не его имитацией.

Во время местных выборов 2020 условными победителями можно считать пять партий: “Слуга народа”, “Батькивщина”, ОПЗЖ, “ЗА БУДУЩЕЕ” и “Европейскую Солидарность”. Их межизбирательная активность отличается, но степень проникновения на уровень местных общин, как правило, остается незначительной.

У “Слуги народа” положение достаточно сложное, потому что за более чем два года своего существования она так и не смогла не только построить региональную сеть, но и определить идеологические основы своей деятельности. Последний съезд партии показал, что в этом направлении “слуги” работать не собираются.

Полгода назад партия имела лишь 26 ячеек — преимущественно областного уровня, не проникая в районы и ОТГ. Поэтому накануне местных выборов “слугам” пришлось буквально в пожарном режиме открывать свои представительства в общинах. Отсутствие полевой работы пытались компенсировать медийно, но на фоне постоянных скандалов и фактического раскола в парламентской фракции вряд ли такая тактика пошла ей на пользу. А для Президента его партия со временем превращается больше в балласт, чем на помощь в деле поддержания доверия граждан к власти.

На этом фоне “ПО Батькивщина” выглядит как партия с крепкими традициями. Среди прочего она имеет наибольшее количество зарегистрированных ячеек. Это легко объяснить тем, что “Батькивщина” — старожил украинской политики, тогда как другие топовые проекты по сравнению с ней новички. Однако, количество ячеек “Батькивщины” никоим образом не коррелирует с ее результатами на выборах. Так, на время парламентских выборов 2019 года партия, имея рекордные 54 ячейки в Днепропетровской области, получила там всего 4,7% голосов. Это один из самых низких результатов по Украине. То есть партийная работа формализована и поэтому количество не перерастает в качество.

“Оппозиционная платформа — За жизнь” как правопреемница Партии регионов делает ставку на местный административный ресурс, хотя при этом увеличивает количество местных ячеек. Так, с октября 2019 года по август 2020 она зарегистрировала их до 28. При этом на сайте партии отсутствует информация о самих территориальных организациях, об их руководителях и любые контактные данные. Очевидно, системную низовую работу ОПЗЖ подменяет идеологией ностальгии по советскому прошлому, рассчитывая, что их избиратель и так никуда не убежит. Однако, блокирование работы телеканалов медиа-империи Виктора Медведчука нанесло этим надеждам огромный удар. Потеряв рупор массовой пропаганды, партия или начнет “окутывать” свой электорат снизу, или же непременно потеряет позиции.

Новичком украинского политикума является партия “ЗА БУДУЩЕЕ”. На местных выборах 2020 года она получила почти 10% голосов, в основном на западе и в центре страны. Конечно, не имея длительного политического бэкграунда, она еще не успела глубоко внедриться в некоторых регионах. Однако, в партии решили компенсировать это за счет создания параллельной структуры — Женского движения. Учитывая, что женщины составляют половину электората и имеют ряд своих специфических проблем, это весьма перспективно. Женское движение, возглавляюемый Ириной Сусловой, заявил о себе накануне местных выборов и сегодня насчитывает до 15 тыс. человек. При этом имеет собственные представительства не только на уровне областей, но и в районах и общинах. Поэтому сейчас имеет возможность генерировать ряд локальных инициатив при поддержке своих депутатов в местных советах.

“Европейская Солидарность”, будучи типично лидерской партией, в период между выборами предпочитает медийные инструменты воздействия на электорат. В основном главные месседжи транслируются или через председателя партии, или же через ограниченный круг спикеров. Несмотря на это, ЕС вторая по количеству партийных ячеек парламентская партия. Интересно, что часть ее территориальных подразделений долгое время не обновлялась после переименования Блока Петра Порошенко “Солидарность” в 2019 году и сохраняли старое название. Накануне выборов 2020 года сложилась почти анекдотическая ситуация, когда оппонент ЕС в Киеве Виталий Кличко формально оставался руководителем “БПП Солидарности”. Это свидетельствует о оторванности низового звена партийной вертикали от процессов, происходящих наверху, и о профанации работы на местах.

Украинское законодательство предоставило политическим партиям беспрецедентные возможности и обеспечило финансовыми ресурсами для партийного строительства. Однако, в большинстве они оказались не готовы к такой ответственной миссии. За исключением нескольких инновационных проектов, таких как Женское движение “ЗА БУДУЩЕЕ”, партийные структуры продолжают оставаться аморфными (“Слуга народа”), формализованными (“Батькивщина”) или ориентированными исключительно на медийность лидера (“Европейская Солидарность”). Очевидно, мы стоим только у истоков трансформации партийных стратегий, тактик и практик. Но есть надежда, что политические силы, которые будут действовать по старинке, просто не выдержат конкуренции и сойдут со сцены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы