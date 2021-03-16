Партийное строительство: миссия невыполнима?

КИЕВ. 16 марта. УНН. Традиционно партийное строительство в Украине немощное и слабое. Как правило, реальная партийная сеть и ее активность не соответствует официально заявленной. Подавляющее большинство ячеек функционирует лишь номинально, а работа там немного оживляется лишь накануне выборов. Таким образом, партии предпочитают стратегии “мобилизации последней волны” перед системной и кропотливой работой на местах. И дело здесь не в отсутствии ресурсов, ведь государство выделяет на финансирование партий немалые средства (в госбюджете-2021 — это 697 млн грн). Речь идет об отсутствии желания заниматься настоящим партийным строительством, а не его имитацией.

Во время местных выборов 2020 условными победителями можно считать пять партий: “Слуга народа”, “Батькивщина”, ОПЗЖ, “ЗА БУДУЩЕЕ” и “Европейскую Солидарность”. Их межизбирательная активность отличается, но степень проникновения на уровень местных общин, как правило, остается незначительной.

У “Слуги народа” положение достаточно сложное, потому что за более чем два года своего существования она так и не смогла не только построить региональную сеть, но и определить идеологические основы своей деятельности. Последний съезд партии показал, что в этом направлении “слуги” работать не собираются.

Полгода назад партия имела лишь 26 ячеек — преимущественно областного уровня, не проникая в районы и ОТГ. Поэтому накануне местных выборов “слугам” пришлось буквально в пожарном режиме открывать свои представительства в общинах. Отсутствие полевой работы пытались компенсировать медийно, но на фоне постоянных скандалов и фактического раскола в парламентской фракции вряд ли такая тактика пошла ей на пользу. А для Президента его партия со временем превращается больше в балласт, чем на помощь в деле поддержания доверия граждан к власти.

На этом фоне “ПО Батькивщина” выглядит как партия с крепкими традициями. Среди прочего она имеет наибольшее количество зарегистрированных ячеек. Это легко объяснить тем, что “Батькивщина” — старожил украинской политики, тогда как другие топовые проекты по сравнению с ней новички. Однако, количество ячеек “Батькивщины” никоим образом не коррелирует с ее результатами на выборах. Так, на время парламентских выборов 2019 года партия, имея рекордные 54 ячейки в Днепропетровской области, получила там всего 4,7% голосов. Это один из самых низких результатов по Украине. То есть партийная работа формализована и поэтому количество не перерастает в качество.

“Оппозиционная платформа — За жизнь” как правопреемница Партии регионов делает ставку на местный административный ресурс, хотя при этом увеличивает количество местных ячеек. Так, с октября 2019 года по август 2020 она зарегистрировала их до 28. При этом на сайте партии отсутствует информация о самих территориальных организациях, об их руководителях и любые контактные данные. Очевидно, системную низовую работу ОПЗЖ подменяет идеологией ностальгии по советскому прошлому, рассчитывая, что их избиратель и так никуда не убежит. Однако, блокирование работы телеканалов медиа-империи Виктора Медведчука нанесло этим надеждам огромный удар. Потеряв рупор массовой пропаганды, партия или начнет “окутывать” свой электорат снизу, или же непременно потеряет позиции.

Новичком украинского политикума является партия “ЗА БУДУЩЕЕ”. На местных выборах 2020 года она получила почти 10% голосов, в основном на западе и в центре страны. Конечно, не имея длительного политического бэкграунда, она еще не успела глубоко внедриться в некоторых регионах. Однако, в партии решили компенсировать это за счет создания параллельной структуры — Женского движения. Учитывая, что женщины составляют половину электората и имеют ряд своих специфических проблем, это весьма перспективно. Женское движение, возглавляюемый Ириной Сусловой, заявил о себе накануне местных выборов и сегодня насчитывает до 15 тыс. человек. При этом имеет собственные представительства не только на уровне областей, но и в районах и общинах. Поэтому сейчас имеет возможность генерировать ряд локальных инициатив при поддержке своих депутатов в местных советах.

“Европейская Солидарность”, будучи типично лидерской партией, в период между выборами предпочитает медийные инструменты воздействия на электорат. В основном главные месседжи транслируются или через председателя партии, или же через ограниченный круг спикеров. Несмотря на это, ЕС вторая по количеству партийных ячеек парламентская партия. Интересно, что часть ее территориальных подразделений долгое время не обновлялась после переименования Блока Петра Порошенко “Солидарность” в 2019 году и сохраняли старое название. Накануне выборов 2020 года сложилась почти анекдотическая ситуация, когда оппонент ЕС в Киеве Виталий Кличко формально оставался руководителем “БПП Солидарности”. Это свидетельствует о оторванности низового звена партийной вертикали от процессов, происходящих наверху, и о профанации работы на местах.

Украинское законодательство предоставило политическим партиям беспрецедентные возможности и обеспечило финансовыми ресурсами для партийного строительства. Однако, в большинстве они оказались не готовы к такой ответственной миссии. За исключением нескольких инновационных проектов, таких как Женское движение “ЗА БУДУЩЕЕ”, партийные структуры продолжают оставаться аморфными (“Слуга народа”), формализованными (“Батькивщина”) или ориентированными исключительно на медийность лидера (“Европейская Солидарность”). Очевидно, мы стоим только у истоков трансформации партийных стратегий, тактик и практик. Но есть надежда, что политические силы, которые будут действовать по старинке, просто не выдержат конкуренции и сойдут со сцены.