Партия действующего премьера Индии убедительно победила на местных выборах, которые считаются репетицией парламентских выборов 2024 года

Правящая партия Индии лидирует в ключевых штатах на местных выборах и намерена свергнуть оппозицию в двух из них, что является убедительной демонстрацией поддержки премьер-министра Нарендры Моди. Об этом со ссылкой на агентства Bloomberg и Reuters пишет УНН.

Детали

После подсчета голосов партия премьер-министра Нарендры Моди "Бхаратия Джаната" (Индийская народная партия) значительно опережает Индийский национальный конгресс в крупнейшем Мадхья-Прадеш штате. Это соответствует большинству прогнозов экзитполов.

Неожиданно, но Индийский национальный конгресс проигрывает и в тех штатах, где экзитполы предсказывали ему сохранение контроля.

Местные выборы проходили в пяти индийских штатах. И только на юге страны в штате Телангана оппозиционных Конгресс может выиграть.

Соратники Моди говорят, что эти выборы были своеобразной репетицией к парламентским выборам, которые состоятся в следующем году и которые Моди планирует с триумфом выиграть. По всем опросам, в стране действительно фиксируется рост популярности премьер-министра Нарендры Моди в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся уже через полгода.