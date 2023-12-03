Партия действующего премьера Индии убедительно победила на местных выборах, которые считаются репетицией парламентских выборов 2024 года
Киев • УНН
Правящая партия Индии лидирует на выборах в ключевых штатах, что свидетельствует о мощной поддержке премьер-министра Нарендры Моди. Партия Моди настроена на убедительную победу, что потенциально может повлиять на парламентские выборы в следующем году.
Правящая партия Индии лидирует в ключевых штатах на местных выборах и намерена свергнуть оппозицию в двух из них, что является убедительной демонстрацией поддержки премьер-министра Нарендры Моди. Об этом со ссылкой на агентства Bloomberg и Reuters пишет УНН.
Детали
После подсчета голосов партия премьер-министра Нарендры Моди "Бхаратия Джаната" (Индийская народная партия) значительно опережает Индийский национальный конгресс в крупнейшем Мадхья-Прадеш штате. Это соответствует большинству прогнозов экзитполов.
Неожиданно, но Индийский национальный конгресс проигрывает и в тех штатах, где экзитполы предсказывали ему сохранение контроля.
Местные выборы проходили в пяти индийских штатах. И только на юге страны в штате Телангана оппозиционных Конгресс может выиграть.
Соратники Моди говорят, что эти выборы были своеобразной репетицией к парламентским выборам, которые состоятся в следующем году и которые Моди планирует с триумфом выиграть. По всем опросам, в стране действительно фиксируется рост популярности премьер-министра Нарендры Моди в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся уже через полгода.
Моди остается широко популярным после 10 лет правления. Опросы показывают, что в следующем году он снова победит. Однако оппозиционный альянс из 28 партий во главе с партией Индийский национальный Конгресс объединился для совместной борьбы
Партия действующего премьера Индии убедительно победила на местных выборах, которые считаются репетицией парламентских выборов 2024 года
Правящая партия Индии лидирует на выборах в ключевых штатах, что свидетельствует о мощной поддержке премьер-министра Нарендры Моди. Партия Моди настроена на убедительную победу, что потенциально может повлиять на парламентские выборы в следующем году.
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