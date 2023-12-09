Парламент принял законопроект о криминализации контрабанды с поправками, предложенными бизнесом

Рада приняла законопроект #5420 по криминализации контрабанды с правками комитета, предлагаемыми украинским бизнесом. За это решение отдали голоса 248 депутатов. О принятии документа сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.

Еще раз спасибо бизнесу, что мы так быстро вместе изменили позицию) Есть полгода на перезагрузку БЭБ) - поблагодарил Железняк за участие в принятии законопроекта украинским предпринимателям.

Детали

В частности, Железняк отметил, что была принята редакция Комитета, в которую вчера были внесены правки на которых настаивал бизнес.

В частности, по данным нардепа в проект закона внесли по меньшей мере пять изменений.

1) Пороги для товарной контрабанды предлагается поднять в 5-ть раз.

2) Пороги для подакцизных поднять в 2 раза.

3) Вступление в силу товарной откладывается до середины 2024-го года. Как я и говорил, это дедлайн по МВФ по перезагрузке БЭБ

4) учтены многочисленные настаивания бизнеса по указанию умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления.

5) существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за представление документов с ложными сведениями - в измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательства, а также иметь влияние на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования.

Отметим, что принятие этого законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году.

Напомним

6 декабря парламентарии заявили, что Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности пересмотрел свое решение по проекту закона о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверное декларирование товаров (№ 5420).

У тот же день бизнес призвал нардепов доработать законопроект №5420 относительно криминализации контрабанды.

В частности, Европейская бизнес ассоциация отметила, что наиболее горячими для бизнеса являются несколько аспектов: в частности, порог ответственности за таможенные правонарушения - 147 тыс. неуплаченных платежей - необоснованно низкий (для сравнения, ответственность за уклонение от уплаты налогов наступает при условии неуплаты около 3 млн грн); проект закона предусматривает слишком широкий диапазон в выборе наказания (относительно небольшой штраф 17 тыс. грн или лишение свободы на длительный срок до 11 лет, что несет за собой множественные коррупционные риски) и др.