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Падение многочисленных обломков вражеских ракет на левом берегу столицы: последствия атаки

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 01:36  •  3012 просмотра

Системы противовоздушной обороны сбили вражеские ракеты над Киевом, обломки которых вызвали пожары и повреждения в левобережных районах города. Жителей эвакуируют, а экстренные службы реагируют на события.

На левом берегу Киева зафиксировано многочисленное падение обломков вражеских ракет сбитых ПВО, сообщает УНН со ссылкой на местные власти.

"После действий ПВО по сбитию вражеских целей над Киевом, зафиксировано многочисленное падение обломков на левом берегу города.  В частности в Днепровском районе предварительно есть возгорание в многоквартирном жилом доме", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Подразделения ГСЧС работают по вызовам.

В КГВА сообщили, что в Деснянском районе предварительно есть возгорание во дворе многоквартирного дома. Информация уточняется. Подразделения ГСЧС выехали по вызову.

Кроме того мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе обломками ракеты поврежден фасад жилого дома. Происходит эвакуация жителей. Пожарно-спасательные службы и медики работают на месте. В КГВА добавили, что есть возгорание балкона на 7 этаже. 

Ранее Кличко также сообщил, что в Днепровском районе загорелись авто. В КГВА уточнили, что горит 4 авто. 

В Киеве сейчас продолжается воздушная тревога связанная с угрозой применения ракетного вооружения. До отбоя находитесь в укрытиях!

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Падіння численних уламків ворожих ракет на лівому березі столиці: наслідки атаки
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