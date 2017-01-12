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12 марта, 19:49 • 77541 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140377 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144647 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко с рабочим визитом приехал в Николаев

П.Порошенко с рабочим визитом приехал в Николаев

Киев • УНН

 • 7429 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом приехал в Николаев, передает корреспондент УНН.

Президент примет участие в открытии спортивного комплекса для СДЮШОР (спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва - ред.) по фехтованию в Николаеве, а также вручит ордера на квартиры для участников АТО.

Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко официально назначил М.Степанова председателем Одесской ОГА.

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