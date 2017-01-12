П.Порошенко с рабочим визитом приехал в Николаев
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом приехал в Николаев, передает корреспондент УНН.
Президент примет участие в открытии спортивного комплекса для СДЮШОР (спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва - ред.) по фехтованию в Николаеве, а также вручит ордера на квартиры для участников АТО.
Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко официально назначил М.Степанова председателем Одесской ОГА.