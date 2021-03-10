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Опубликован закон об электронных трудовых книжках

Опубликован закон об электронных трудовых книжках

Киев  •  УНН

 • 45472 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Закон № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 10 марта, передает УНН.

Детали

Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и т. д.

Также на законодательном уровне урегулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, что предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет использоваться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся либо внесенных сведений из указанного реестра.

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности. Также это упростит учет данных об образовании (квалификации), которое имеет работающее население и которое получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям.

Также устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Что было ранее

Верховная Рада приняла законопроект № 3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме 5 февраля.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится электронный учет трудовой деятельности, 4 марта.

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