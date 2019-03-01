ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. 28 февраля российские боевики 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, противник применил 16 раз, потратив 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также враг вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял наши опорные пункты:
"Из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино;
дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское;
дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;
дважды, из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово".
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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил:
"Из минометов калибра 120 мм - вблизи села Троицкое;
из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Шумы;
из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Новозвановка;
из минометов калибра 120 мм - у города Попасная;
из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты БМП-1 и гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Золотое-4;
из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Вольный".
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Подразделения, которые подверглись огневого воздействия противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.
По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены трое боевиков. Кроме того, уничтожено четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс.
С начала текущих суток позиции наших войск враг не обстреливал.