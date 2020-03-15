ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. 14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” были зафиксировано шесть обстрелов, а именно:
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- рядом с Березовым — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- неподалеку Старогнатовка — из миномета калибра 82 мм — 5 мин;
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- вблизи Павлополь — из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- трижды в районе населенного пункта Пески — из минометов калибра 82 мм — 11 мин.
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Три обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- вблизи Новолуганского — из миномета калибра 82 мм — 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- недалеко от населенного пункта Шумы — с 120-мм минометов — 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
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- рядом с Зайцевое — из миномета калибра 120 мм — 3 мины.
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Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения № 3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” был зафиксирован один обстрел, а именно:
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- в районе населенного пункта Пески — из станкового противотанкового гранатомета — 6 выстрелов.
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Также один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- вблизи Луганского — из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлена надлежащая медицинская помощь.