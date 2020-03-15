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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101816 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104959 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106956 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105826 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114658 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101155 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105532 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106710 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131617 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130465 просмотра

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ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 12768 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. 14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” были зафиксировано шесть обстрелов, а именно:

  • рядом с Березовым — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Старогнатовка — из миномета калибра 82 мм — 5 мин;
  • вблизи Павлополь — из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе населенного пункта Пески — из минометов калибра 82 мм — 11 мин.

Три обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • вблизи Новолуганского — из миномета калибра 82 мм — 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • недалеко от населенного пункта Шумы — с 120-мм минометов — 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Зайцевое — из миномета калибра 120 мм — 3 мины.

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Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения № 3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” был зафиксирован один обстрел, а именно:

  • в районе населенного пункта Пески — из станкового противотанкового гранатомета — 6 выстрелов.

Также один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • вблизи Луганского — из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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