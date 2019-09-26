ООС: боевики 32 раза обстреляли украинские позиции, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- дважды неподалеку от Красногоровки — из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- пять раз вблизи Марьинки — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- три раза вблизи Водяного — из вооружения БМП и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку Песков — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку Опытного и Новотроицкого — из автоматических гранатометов;
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- неподалеку от Авдеевки — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Новогнатовки — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- четыре раза вблизи Майского — из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- пять раз неподалеку Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Южного — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Светлодарска — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;
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- дважды вблизи Золотого-4 — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- вблизи Новотошковское — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку Луганского — с станковой противотанкового гранатомета;
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- в районе Зайцев — из стрелкового оружия.
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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один — боевое травмирования.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.
Напомним, недавно Секретарь СНБО проверил строительство моста под станицей Луганской.