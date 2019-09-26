ООС: боевики 32 раза обстреляли украинские позиции, есть пострадавшие

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:



дважды неподалеку от Красногоровки — из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



пять раз вблизи Марьинки — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



три раза вблизи Водяного — из вооружения БМП и стрелкового оружия;



дважды неподалеку Песков — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



неподалеку Опытного и Новотроицкого — из автоматических гранатометов;



неподалеку от Авдеевки — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;



вблизи Новогнатовки — из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:



четыре раза вблизи Майского — из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



пять раз неподалеку Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;



неподалеку от Южного — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;



неподалеку от Светлодарска — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;



дважды вблизи Золотого-4 — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;



вблизи Новотошковское — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



неподалеку Луганского — с станковой противотанкового гранатомета;



в районе Зайцев — из стрелкового оружия.



За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один — боевое травмирования.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Напомним, недавно Секретарь СНБО проверил строительство моста под станицей Луганской.