Оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона, есть погибшие среди мирных жителей», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
Продолжается наращивание авиационной группировки и подразделений вооруженных сил российской федерации на территории республики беларусь.
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Также Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:
• На Слобожанском направлении враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.
• На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.
• На Лиманском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Краснопоповки Луганской области и Торского и Медвежьего Донецкой области.
• На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Северного и Опытного Донецкой области.
• На Авдеевском направлении оккупанты пытались поразить позиции наших войск вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
• На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. В частности, районов населённых пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Орехов и Степное – Запорожской; Никополь в Днепропетровской области и Новотягинке, Ивановке, Токаревке, Херсоне, Ингульце и Белозерке Херсонской области.