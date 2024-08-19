Оккупированная Ялта частично обесточена из-за аварии: что известно
Киев • УНН
В Ялте и других городах Крыма произошли аварийные отключения электроэнергии. По словам оккупационных властей, это связано с аномальной жарой. "Крымэнерго" обещает восстановить электроснабжение в Ялте в течение трех часов.
Ялта частично обесточена из-за аварии. Об этом сообщило российское предприятие «Крымэнерго», передает УНН со ссылкой на «Крым.Реалии».
По утверждению предприятия, свет жителям города вернут в течение трех часов.
Ранее во многих районах Крыма произошли аварийные отключения света. Частично были обесточены Ялта, Евпатория, Алушта, Симферополь. Как сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов, отключение электроэнергии связано с аномально жаркой погодой. Также фиксировались массовые отключения света в Керчи и Феодосии.