Оккупанты не проводят больших штурмов, а нападают волнами - ОСУВ "Хортица"

Оккупанты изменили тактику ведения боевых действий, сосредотачиваясь на использовании штурмовых групп в несколько волн и мобильного транспорта вместо масштабных атак с привлечением бронетехники. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

В последнее время враг не проводит крупных штурмовых действий с привлечением большого количества бронетехники одновременно. Хотя враг начал использовать тактику штурмовых групп, которые проводятся несколькими волнами - добавил Волошин.

По его словам, эту технику оккупанты используют для доставки штурмовых групп, чтобы подобраться к позициям Сил обороны.

Именно в таких случаях они используют бронетехнику. В подавляющем количестве враг использует маломобильные транспортные средства: мотоциклы, квадроциклы, багги и автомобильную технику - добавил представитель ОСУВ "Хортица".

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" сообщил о значительных потерях россиян на восточном направлении. За сутки враг потерял 1100 военных, из которых 480 - безвозвратные потери.

Войска рф могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней - Волошин