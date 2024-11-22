Оккупанты не проводят больших штурмов, а нападают волнами - ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" российские войска перешли от масштабных атак к использованию штурмовых групп в несколько волн. Для доставки групп используют маломобильную технику вместо бронетехники.
Оккупанты изменили тактику ведения боевых действий, сосредотачиваясь на использовании штурмовых групп в несколько волн и мобильного транспорта вместо масштабных атак с привлечением бронетехники. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
В последнее время враг не проводит крупных штурмовых действий с привлечением большого количества бронетехники одновременно. Хотя враг начал использовать тактику штурмовых групп, которые проводятся несколькими волнами
По его словам, эту технику оккупанты используют для доставки штурмовых групп, чтобы подобраться к позициям Сил обороны.
Именно в таких случаях они используют бронетехнику. В подавляющем количестве враг использует маломобильные транспортные средства: мотоциклы, квадроциклы, багги и автомобильную технику
Напомним
Представитель ОСУВ "Хортица" сообщил о значительных потерях россиян на восточном направлении. За сутки враг потерял 1100 военных, из которых 480 - безвозвратные потери.
Войска рф могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней - Волошин11 нояб. 2024, 18:51 • 25409 просмотров