Официальный курс гривны установлен на уровне 28,18 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,18 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 октября установлены на таком уровне:
28.182001 грн за доллар;
32.324755 грн за евро;
0.428210 грн за российский рубль;
36.724330 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 октября курс всех валют вырос.