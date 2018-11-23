Официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 ноября установлены на таком уровне:
27.745837 грн за доллар;
31.638578 грн за евро;
0.422910 грн за российский рубль;
35.710262 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 ноября курс валют остался неизменным.