Официальный курс гривны установлен на уровне 27,47 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. По состоянию на 23 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,47 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.466500 грн за доллар;
33.517400 грн за евро;
0.372970 грн за российский рубль;
38.806000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 мая курс всех валют не изменился.