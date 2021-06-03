Официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. По состоянию на 3 июня 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.344900 грн за доллар;
33.334800 грн за евро;
0.372450 грн за российский рубль;
38.712200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 июня курс всех указанных валют упал.