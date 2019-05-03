Официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На 3 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 мая установлены на таком уровне:
26.557242 грн за доллар;
29.775980 грн за евро;
0.410900 грн за российский рубль;
34.651437 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 мая курс всех валют — вырос.