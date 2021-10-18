Официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. По состоянию на 18 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.341900 грн за доллар;
30.446000 грн за евро;
0.366580 грн за российский рубль;
35.856600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 октября курс всех указанных валют упал.