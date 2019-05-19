Официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. На 19 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 мая установлены на таком уровне:
26.342913 за доллар;
29.511965 грн за евро;
0.408040 грн за российский рубль;
33.742229 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 мая курс не изменился.