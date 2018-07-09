Официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 июля установлены на таком уровне:
26.315950 грн за доллар;
30.852820 грн за евро;
0.416910 грн за российский рубль;
34.824561 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 июля курс всех валют снизился.