Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 марта установлены на таком уровне:
26,301118 грн за доллар;
32,287252 грн за евро;
0,455800 грн за российский рубль;
36,809271 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 марта, курс всех валют уменьшился.