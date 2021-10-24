Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. По состоянию на 24 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.201600 грн за доллар;
30.493400 грн за евро;
0.367600 грн за российский рубль;
36.153000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 октября курс всех указанных валют упал.