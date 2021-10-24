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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар

Киев • УНН

 • 28834 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. По состоянию на 24 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.201600 грн за доллар;

30.493400 грн за евро;

0.367600 грн за российский рубль;

36.153000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 октября курс всех указанных валют упал.

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