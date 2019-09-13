Официальный курс гривны установлен на уровне 24,83 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 сентября установлены на таком уровне:

24.831184 грн за доллар;

27.222427 грн за евро;

0.380900 грн за российский рубль;

30.614515 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 сентября курс всех указанных валют снизился.