Официальный курс гривны установлен на уровне 24,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. На 27 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.330100 грн за доллар;
26.849500 грн за евро;
0.393760 грн за российский рубль;
31.840800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 января курс всех указанных валют упал.