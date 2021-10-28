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Одновременный переход права на землю и недвижимость: заработали новые правила

Киев • УНН

 • 35080 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине сегодня вступил в силу закон №1174-IX об урегулировании вопроса одновременного перехода права на землю и недвижимость, пишет УНН.

Одновременный переход права на землю и недвижимость: заработали новые правила

Так, закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, то есть 28 октября 2021 года.

Им установлена "автоматичность" перехода прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на нем здание, сооружение от землепользователя к новому собственнику имущества.

Детали

Законом установлено, в частности:

В случае приобретения на основании совершенного соглашения или в порядке наследования права собственности на жилой дом (кроме многоквартирного), другое здание или сооружение, объект незавершенного строительства, размещенный на земельном участке частной собственности, право собственности на такой земельный участок одновременно переходит от предыдущего владельца таких объектов к приобретателю таких объектов без изменения его целевого назначения.

В случае приобретения отдельной доли в праве общей собственности на имущество: жилой дом (кроме многоквартирного), другое здание или сооружение, объект незавершенного строительства, находившийся в частной собственности ее предыдущего владельца, право собственности на земельный участок, на котором размещен такой объект, одновременно переходит к приобретателю пропорционально его доли в праве общей собственности на такой объект, кроме случая, когда предыдущему владельцу принадлежала доля в праве общей собственности на земельный участок в другом размере.

Если же предыдущему владельцу в праве общей собственности на жилой дом (кроме многоквартирного), другое здание или сооружение, объект незавершенного строительства принадлежала часть в праве общей собственности на земельный участок в другом размере, право собственности переходит в таком размере.

В случае приобретения права собственности на объект недвижимого имущества (жилой дом (кроме многоквартирного), другое здание или сооружение), объект незавершенного строительства, размещенный на находящемся в аренде земельном участке в пользовании на праве эмфитевзиса, суперфиции у предыдущего собственника, к приобретателю одновременно переходит соответственно право аренды, эмфитевзиса, суперфицию земельного участка, на котором размещен такой объект, в объеме и на условиях, установленных для предыдущего владельца такого объекта.

В вышеприведенных случаях документы, подтверждающие приобретение права собственности на объект недвижимого имущества (жилой дом (кроме многоквартирного), другое здание или сооружение), объект незавершенного строительства являются основанием для государственной регистрации перехода к приобретателю права собственности или пользования земельным участком, на которой размещен такой объект.

Также следует обратить внимание на случай, когда в случае приобретения отдельной доли в праве общей собственности на объект недвижимого имущества (жилой дом (кроме многоквартирного), другое здание или сооружение), объект незавершенного строительства, если такой объект размещен на земельном участке, находящемся в пользовании предыдущего владельца на праве аренды, эмфитевзиса, суперфицию, приобретатель имеет право требовать внесения изменений в договор аренды земли, эмфитевзиса, суперфицию с определением его соарендарем (сопользователем) земельного участка, а до внесения изменений в соответствующий договор обязан возмещать арендатору (пользователю) часть арендной платы (платы за пользование земельным участком) пропорционально его доле в праве собственности на такой объект.

Порядок пользования несколькими арендаторами (землепользователями) арендованным земельным участком (земельным участком, находящимся в пользовании на праве эмфитевзиса, суперфиции) в таком случае определяется договором, заключенным между ними или по решению суда.

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