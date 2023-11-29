Обучение украинских военных в Чехии будет продолжаться в следующем году - соответствующее решение поддержали депутаты от власти и оппозиции

Украинские военнослужащие в Чехии смогут продолжить обучение в 2024 году году. Сегодня на пленарном заседании депутаты чешского парламента окончательно одобрили предложение правительства о продлении подготовки украинских военных в Чехии для борьбы с российским агрессором.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Чехии.

Сегодня на пленарном заседании депутаты окончательно одобрили предложение по привлечению сил и средств Министерства обороны к зарубежным операциям и пребывания вооруженных сил других государств на территории Чешской Республики в 2023 и 2024 годах. (...) Приоритетом этого предложения является обеспечение условий для продолжения подготовки украинских военнослужащих на территории Чешской Республики и за ее пределами. - говорится в сообщении Минобороны Чехии.

Отмечается, что действующий мандат на пребывание в Чехии украинских военнослужащих истекает в конце этого года, но новый продлит его на год - до 31 декабря 2024 г. Согласно официальной информации, до конца 2023 года в Чехии и Польше пройдут подготовку в общей сложности около 4 000 украинских военнослужащих.

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Как сообщает CNN Prima News, президент Чехии Петр Павел заявил, что режим российского президента путина открыто заявляет, что борется против коллективного Запада. Павел отметил, что имперские амбиции россии не будут иметь границ, если их не остановить.

Если это будет разрешено, россия не побрезгует забрать регионы бывшего Восточного блока - сказал он.

Также Павел отметил, что страны, которые до сих пор не являются членами Европейского Союза и НАТО сталкиваются с большими рисками.

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