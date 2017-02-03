Обстрелов в Авдеевке сейчас нет - А.Цветков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. По состоянию на сейчас обстрелов Авдеевки нет. Об этом заявил во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке первый заместитель начальника объединенного оперативного штаба по Авдеевке Андрей Цветков, передает корреспондент УНН.
"Сейчас обстрелов нет", - сказал А.Цветков, отвечая на вопрос Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, есть ли сейчас обстрелы в Авдеевке.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой.