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Схемы с недвижимостью в центре Киева: завершено следствие в отношении экс-руководителей госпредприятия МВД

Киев • УНН

 • 428849 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Правоохранителями завершено расследование в отношении бывших директора Государственного предприятия МВД Украины «Информ-Ресурсы» Юханнана Бабаева и заместителя директора Вадима Матлаева, которых подозревают в приченении предприятию ущерба на 187 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Схемы с недвижимостью в центре Киева: завершено следствие в отношении экс-руководителей госпредприятия МВД

Цитата

«16 октября 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывших директора и заместителя директора Государственного предприятия МВД Украины «Информ-Ресурсы», злоупотребления которых при отчуждении помещений, нанесли государственному предприятию ущерб на 187 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня детективам НАБУ предоставлено поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Дополнение

За многомиллионные схемы со зданиями в центре Киева было сообщено о подозрении бывшему руководству государственного предприятия МВД Украины «Информ-Ресурсы». Речь идет об экс-директоре предприятия Юханнане Бабаеве и его экс-заместителе Вадиме Матлаеве. Как указано, в отношении трех фигурантов этого дела уже вынесены обвинительные приговоры.

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