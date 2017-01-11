Nokia назвала дату презентации смартфона на Android
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Компания HMD Global, которой принадлежат права на бренд Nokia представит свой Android-смартфон 26 февраля. Об этом говорится на странице компании в Facebook, передает УНН.
Издание The Verge отмечает, что в этот же день начинается Mobile World Congress, который ежегодно проходит в Барселоне. Предполагается, что Nokia 6 будет представлен в рамках этого мероприятия.
Ранее HMD Global раскрыла информацию об Android-смартфоне Nokia.