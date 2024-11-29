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"Ничего принципиально нового": Буданов о новой ракете рф

"Ничего принципиально нового": Буданов о новой ракете рф

Киев  •  УНН

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Руководитель ГУР прокомментировал заявления путина о новой ракете, назвав ее ничем принципиально новым. По его словам, россия уже использовала против Украины все имеющиеся виды вооружений.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал заявления президента рф владимира путина о новой ракете, назвав ее "ничем принципиально новым".  об этом он сказал в комментарии BBC Украина, передает УНН.   

Детали

Комментируя последние угрозы российского диктатора владимира путина об использовании против украинцев новых ракет, руководитель ГУР сказал, что это попытка помешать любым попыткам закончить войну.

По словам Буданова, против Украины использованы практически все виды имеющихся вооружений – от подводных лодок до стратегической авиации. 

"Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали", - говорит он о новой российской ракете.

Дополнение 

 российский диктатор владимир путин заявил об успешном применении баллистической ракеты "орешник", которая не является модернизацией старых советских систем.   

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин размахивает "орешником" только для того, чтобы сорвать мирные  усилия президента США Дональда Трампа.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война