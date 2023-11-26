Непогода вызвала многочисленные ДТП и пробки на дорогах Одесской области

В Одесской области в результате непогоды на трассах есть несколько аварий, в результате которых затруднено движение. Известно о двух пострадавших. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на трассе Одесса - Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном - водитель грузовика не пострадал. Кроме того, на той же трассе возле села Броска на подъеме застряли автомобили, в результате чего увеличилась пробка.

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Вместе с тем возле села Лиманское Ренийской ОТГ не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Полицейский офицер громады довез медиков и мужчину в больницу на своем служебном транспорте.

А возле села Новокаменка Измаильского района пассажирский автобус Варна - Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. В МВД добавляют, что никто не пострадал.

Дополнение

Отмечается. что в Одесской области спасатели уже 18 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. В частности, в Белгород-Днестровском районе из снежного заноса вытащили автомобиль скорой помощи.

Кроме того, сейчас работа по уборке деревьев с проезжих частей дороги и частных домовладений. Из сугробов изымают автомобильную технику.

Напомним

Движение грузовиков на трассах М-15 и М-28 в Одесской области заблокировано из-за непогоды. 12-часовое ограничение введено для уборки снега и предотвращения аварийных ситуаций.