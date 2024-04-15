Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Не смотря на ретроградность Меркурия на этой недели у большинства из нас будет множество возможностей реализовать задуманное и добиться успехов в разных сферах. О том, чего ожидать на этой недели представителям каждого знака Зодиака специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

На этой неделе главным астрологическим событием будет соединение Юпитера и Урана в знаке Тельца. Это очень благоприятное соединение, которое принесет всем нам много новых возможностей для активного развития в новых технологиях, в науке, принесет большие изменения в финансовой сфере, например, через цифровизацию денежных единиц. В этот период прекрасно развивать любой вид деятельности, свой бизнес, искать новые источники дохода для себя - рассказала астролог.

Меркурий сейчас ретроградный и продлится это до 26 апреля.

"Всем нам свойственно в этот период быть невнимательными, мы можем опаздывать, могут возникать проблемы с транспортным движением. Поэтому стоит щепетильно относиться ко многим делам, чтобы не допускать ошибок. Откажитесь сейчас от приобретения автомобиля.

Но это прекрасное время доделать все накопившиеся дела. Меркурий ретроградный в знаке Овна, поэтому стоит избегать конфликтов и споров, а лучше сейчас спокойно заканчивать свои накопившиеся дела", - рассказала Базиленко.

По словам астролога, первая половина недели – хорошее время чтобы наладить отношения с людьми, с которыми были проблемы, непонимание. Также в первой половине недели вас могут посетить гениальные идеи.

Вторая половина недели откроет большие возможности в любовных отношениях. Внезапно в вашей жизни могут появиться бывшие партнеры, а также это хорошее время, чтобы укрепить существующие отношения. Также это прекрасный период для творческих людей. Как рассказала астролог, пятница считается женским днем и женщинам рекомендуется посвятить этот день себе.

ОВНЫ

Эта неделя одна из лучших в этом году, поэтому вам стоит быть активными и предприимчивыми. С вами могут происходить очень интересные и важные события. Генерируйте ваши идеи, они могут быть потрясающими и перспективными.

Во второй половине недели возможны любовные приключения. Самое время наладить свою личную жизнь. Главное, верьте в себя. Ваши старания будут вознаграждены, во всех сферу жизни вас ждёт успех.

ТЕЛЬЦЫ

Эта неделя принесет вам огромные возможности. Не упустите свой шанс. Реализовывать себя вы можете во всех сферах жизни. Именно сейчас воплощайте все вами задуманное. Вы сможете встретить интересных людей, которые принесут вам удачу и большие возможности. Также вам стоит обратить внимание на свои внутренние переживания, разобраться в себе и истинных своих желаниях, чтобы вы четко знали, что вам делать.

Большая удача вас ждет в любви. Возможны тайные романы.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя прекрасна для реализации ваших планов и продвижения начатых проектов. Именно сейчас к вам могут прийти интересные возможности, вы ощутите поддержку близких и ваших друзей. Вы можете окружить себя интересными людьми, создать крепкий коллектив, найти новый персонал. Прекрасный период для реализации творческих проектов.

В любви вас ждёт удача, а крепкая дружба может перерасти в любовь.

РАКИ

Самое время реализовывать все свои амбициозные планы. Вы будете ощущать поддержку вашего руководства, которое вас же и будет продвигать по карьерной лестнице. Сейчас отличный период завершить все ранее начатые дела. Также у вас могут появиться новые возможности и предложения, которые лучше не упускать. Понедельник у вас будут очень эмоциональным, постарайтесь избежать скандалов и ошибок.

ЛЬВЫ

В первой половине недели вам нужно следить за своей эмоциональностью, чтобы не допустить больших ошибок. Но вся неделя будет очень яркой и насыщенной – вы можете получить интересные предложения, особенно из-за рубежа. Вы также можете реализовывать все намеченные планы, так как вас будет очень поддерживать руководство. Вас могут ждать дальние поездки и интересные путешествия.

В любви вас может ждать удача, особенно если это будет связанно с зарубежьем.

ДЕВЫ

Эта неделя для вас будет насыщена очень яркими и важными событиями, и вам придется быстро принимать решения. Но помните о ретроградности Меркурия – вам стоит все хорошенько обдумывать. Именно сейчас вы можете закрыть многие юридические вопросы или вопросы, касающиеся ваших налогов и долгов. Вам стоит быть внимательней к своим эмоциям, особенно в пятницу и субботу, чтобы не наделать больших ошибок.

Вам трудно будет на этой неделе избежать страстных романов.

ВЕСЫ

На этой неделе у вас все может очень хорошо получаться, если вы будете проявлять свою истинную природу знака Весов – это дипломатичность и умение договариваться с окружением. Вы сможете решить многие юридические вопросы, подписать важные для вас документы. А также вы можете закрыть для себя многие застарелые конфликты, поскольку именно сейчас вы сможете найти подход даже к самым сложным ситуациям и людям. В воскресенье вам стоит избегать острых ситуаций и беречь свою нервную систему.

СКОРПИОНЫ

На этой неделе вам даются огромные возможности в любой деловой сфере. Вы можете показать свой профессионализм, найти новые методы заработков, наладить отношения в коллективе. Именно сейчас вам нужно обучаться чему-то новому, например изучать новые технологии. Избегайте конфликтов, как с вашими партнерами, как по бизнесу, так и в браке.

В любви у вас также ждёт удача, возможны служебные романы.

СТРЕЛЬЦЫ

Используйте эту неделю для качественного отдыха и восстановления ваших сил. Хорошим решением будет поехать в какую-либо поездку, путешествие.

Особенно благоприятное время для личной жизни. Вас может ждать яркий красивый роман, а также вы можете наладить уже сложившиеся отношение в семье, к вам могут вернуться бывшие. В деловой жизни у вас также будет успех во всех начинаниях.

КОЗЕРОГИ

Прекрасная неделя для решения всех домашних вопросов и для налаживания отношений с вашими близкими родственниками. Не спешите с покупкой квартиры или дома из-за ретроградности Меркурия. Самое время навести порядок в накопившихся делах и решить все бытовые вопросы. Сейчас у вас также благоприятный период для того, чтобы вы регенерировали самый интересные идеи для вашего будущего. Также вас ждёт большая удача в любви.

ВОДОЛЕИ

Эта неделя принесет вам множество оригинальных идей, встреч и знакомств с интересными людьми, которые могут обладать большими возможностями и одновременно предоставить их вам. Именно сейчас вы можете закрыть множество накопившихся дел и конфликтов. Во второй половине недели вы можете почувствовать себя эмоционально очень напряженными. Постарайтесь сосредоточиться на ваших планах и действовать спокойнее и четче.

РЫБЫ

Эта неделя может принести хорошие финансовые возможности, вы можете познакомиться с людьми, которые могут поддержать ваши идеи и инвестировать в ваши проекты, вам могут предложить любую помощь. Именно сейчас вы можете придумать новые источники дохода. Но, во второй половине недели вы можете чувствовать очень сильное эмоциональное напряжение. Стоит остерегаться своих негативных эмоций, иначе они могут привести к большим ошибкам и ухудшить ваше самочувствие.