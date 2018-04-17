НБУ направит в Госбюджет около 45 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Национальный банк в течение 2018 года перечислит в Государственный бюджет 44,6 млрд грн, передает УНН со ссылкой на НБУ.
“Прибыль к распределению Национального банка за 2017 год составляет 45,9 млрд грн. Из этой суммы часть прибыли объемом 1,3 млрд грн направят на увеличение общих резервов НБУ в соответствии с законодательством. Остальную часть объемом 44,6 млрд грн перечислят в государственный бюджет в течение 2018 года. Соответствующий график перечисления согласован с Министерством финансов”, - сообщили в НБУ.
Регулятор отметил, что поскольку эти средства направляются Минфину для обеспечения им бюджетных расходов текущего года, это не будет иметь дополнительного воздействия на уровень инфляции.
Также сообщается, что Совет Национального банка утвердил консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2017 год 13 апреля 2018.
Чистые доходы Нацбанка в 2017 году составили 65,9 млрд грн. Основным источником доходов стали процентные доходы, основную долю которых составили доходы по ценным бумагам Украины и по кредитам, предоставленным украинским банкам. В то же время большинство процентных расходов НБУ понес в связи с операциями по выпуску депозитных сертификатов и обслуживанием кредитов, полученных от МВФ. В течение года произошло значительное высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы после высвобождения резервов составили 45,2 млрд грн.
Расходы Нацбанка (без учета процентных и комиссионных расходов) составили 3,6 млрд грн. Эти средства были использованы на изготовление банкнот и монет, содержание персонала, отчисления на обеспечение под возможные обязательства, а также административно-хозяйственные расходы.
Финансовый результат Нацбанка в прошлом году составил 62,3 млрд грн.
Напомним, по данным НБУ, в начале года уровень международных резервов снизился из-за выплаты по обязательствам перед МВФ, а также другими кредиторами. Всего было выплачено 2,5 млрд долларов.