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“В первую очередь, нужно быть человеком” - Равиль Сафиуллин о выборах Президента Национального Олимпийского комитета

Киев • УНН

 • 3148191 просмотра

Поговорили с Вице-президентом Национального Олимпийского комитета Равилем Сафиуллиным о выборах Президента НОК и главных претендентах на это кресло - Вадиме Гутцайте и Жане Беленюке.

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кто может стать будущим Президентом Национального Олимпийского комитета - Жан Беленюк, Вадим Гутцайт или Игорь Малинский? На какие “договорняки” идет один из кандидатов? И почему сосед Вадима Гутцайта перестал с ним общаться? Об этом и не только в эксклюзивном интервью УНН рассказал Вице-президент Национального Олимпийского Комитета Равиль Сафиуллин.

- Вы - Вице-президент Национального Олимпийского комитета Украины, а ранее были еще и Президентом Федерации легкой атлетики. Почему перестали ее возглавлять?

Стать Президентом Федерации легкой атлетики меня лично уговаривали Вадим Маркович Гутцайт (министр молодежи и спорта - ред.), с которым я в прекрасных отношениях, Сергей Назарович Бубка (Президент Национального олимпийского комитета - ред.) и Елена Ивановна Говорова (внештатный советник руководителя ОП - ред.). Я длительное время думал над предложением, но потом всё же согласился.

Знаете, я принял Федерацию легкой атлетики, откровенно говоря, в очень плохом состоянии. Поэтому мною было принято решение назначать довольно жестких и профессиональных тренеров, которые справились бы с разболтанностью внутри Федерации. Но это не устраивало отдельных лиц…

Во время заседания комиссии, на которой и назначается тренерский состав, я выступил и объяснил, кого и почему вижу тренером Федерации. Более того, я сказал, что если в тренерской работе хоть что-то пойдет не так, то я первый буду ходатайствовать о снятии такого человека.

И когда мне позвонили и сказали "избрана другая кандидатура" - я моментально написал заявление об уходе. После чего мне стали звонить Вадим Гутцайт и Сергей Бубка с просьбой "забрать заявление". Я сказал "нет", так как не меняю своих решений.

Интересно почему звонили именно они… Получается, была договоренность за моей спиной о том, кто должен стать тренером Федерации. Скажу так: я знаю очень много членов той комиссии, которая принимала решение. Да что там - я знаю их всех. И даже они мне сказали, что им было велено проголосовать против кандидатуры, которую я предложил. Понимаете? Им сказали голосовать за другого тренера - иностранца, которого уже и в помине нет. Где он? Он уехал и больше не вернулся.

- Как уехал? А контракт с ним продолжает действовать?

Какой контракт?! Он его вообще не заключал. Смотрите: комиссия за него проголосовала, он несколько дней пробыл в Киеве, уехал и больше не возвращался.

Этот человек вообще-то украинец, но длительное время был за рубежом. Так вот, получается, он можно сказать, ни дня не работал на своей должности.

- Вы сказали, что знаете о неких “договоренностях” за вашей спиной, из-за которых вы, собственно, и ушли. Расскажите об этом подробнее.

Послушайте, я 17 лет был Вице-президентом Олимпийского комитета и получается выбор тренера делался за моей спиной, я этого не понял и считаю это трусостью! Почему нельзя честно взять и не сказать мне?

Думаю, что в первую очередь, решение по тренеру было инициировано Еленой Говоровой, а эти два товарища - Вадим Маркович и Сергей Назарович, просто не устояли.

- Вы говорите, что Вадим Гутцайт и Сергей Бубка не устояли перед требованием Елены Говоровой. Разве в спорте все так решается?

Я скажу так: и с Еленой Ивановной, и с Вадимом Марковичем, и Сергей Назаровичем я был в постоянном контакте. С Бубкой мы очень часто встречались, он ко мне в офис приезжал, а я к нему. С Вадимом Марковичем мы живем в одном одноподъездном доме, мы соседи. В свое время я, будучи министром, назначал его директором базы Конча-Заспы, контракт подписывал на пять лет. Он всегда отзывался обо мне очень хорошо. Но после такого поступка… Как ему верить? Я вообще с этой троицей больше не общаюсь. А к Гутцайту так вообще теперь нет доверия. Если поступили со мной таким образом, а я был близким ему человеком, то как тогда с другими?

- Вы же отстаивали его, когда в СМИ разгорелся скандал касательно Олимпиады в Токио и многие обвиняли именно Гутцайта…

Отстаивал! Но я признаю, что несмотря на мой возраст - я ошибался. Лучше позже - чем никогда! И что Вадим Маркович с подачи Сергея Назаровича и Елены Ивановны сейчас идет на Президенты Национального Олимпийского комитета — это однозначно и для меня непонятно.

Среди олимпийцев есть такое понятие "наша олимпийская семья". Очень часто это словосочетание использует Сергей Назарович. Так вот, из этой "олимпийской семьи" подались четверо человек: Жан Беленюк, Елена Биласюк (Петрушина), Вадим Гутцайт и Игорь Малинский. Почему же тогда отец этой семьи, Сергей Бубка обзванивает членов Генассамблеи НОК и говорит голосовать только за одного из четырех кандидатов? Ведь они все равны, мы же "семья"! Почему отец так поступает? Вот я задаюсь этим вопросом.

- Что значит “говорит” голосовать?

Я говорил со многими людьми: с президентами Федераций, с руководителями областных Олимпийских комитетов, так вот все они сказали, что им четко и ясно дали понять за кого именно нужно голосовать на выборах Президента НОК.

Но я не могу сказать, что давление оказывается именно со стороны НОК, другое дело – со стороны Министерства спорта! Попробуй не проголосуй, дорогой мой, получишь меньше средств. Если вообще получишь.

- Получается Минспорта, прибегает практически к угрозам для получения нужного решения?

Я хочу чтобы меня правильно поняли. Ведь я же, как и вы, как и многие другие – мы не присутствуем при разговоре Вадима Марковича с президентом той или иной Федерации. Мы и не можем присутствовать. Это сугубо личный разговор, который останется между ними. Поэтому я не могу так утверждать. Но такая форма есть. Я знаю. Даже в случае со мной, когда речь шла об избрании предложенной мною кандидатуры главного тренера или другого человека, то было чётко сказано, что нет! Вплоть до увольнения.

- Как, по-вашему мнению, должен ли действующий министр, претендующий на должность президента НОК, уйти в отпуск или приостановить свои полномочия на время выборов?

Он должен был уйти в отпуск. Обязан был. Хотя это бы не лишало его возможности административного давления. Ну, ушел я временно и что дальше? Я же вернусь! Как минимум, мои люди остаются на месте. Но уйти нужно было. Хотя бы написать заявление и продемонстрировать тем самым, неприятие использования административного ресурса.

- Как вы считаете, Вадим Гутцайт должен снять свою кандидатуру с выборов главы НОК и остаться возглавлять Министерства молодежи и спорта?

Ну конечно! До Олимпиады осталось полтора года! Получается, Гутцайту все равно на эту Олимпиаду! Мало того, вот я читал на прошлой неделе, что Минспорта могут в принципе ликвидировать. Гутцайт должен сейчас защитить свое “детище”, остаться и доказать, что Минспорта важно для Украины. Но он видимо решил все бросить и уйти в общественную деятельность. Я не понимаю поступок, совершенно.

- А как вы можете оценить работу Вадима Гутцайта как министра молодежи и спорта?

За тридцать лет такого количества скандалов не было, как сегодня! И не понятно, почему министр это допускает? Ведь хорошая и добрая атмосфера — это залог успеха выступления спортсменов на соревнованиях любого уровня. Если мы едем на соревнования вместе – значит мы одна команда! Мы друг друга поддерживаем. А если скандалы постоянные… Какой результат можно ожидать?

Несмотря на то, что я уже восемь лет как ушёл с поста министра, есть большое количество спортсменов и тренеров, с которыми я общаюсь по сей день. У меня всегда было железное правило – если кто-то ожидает в приемной, то я обязательно приму этого человека, независимо от того, нужно мне ехать в Кабмин, в Верховную Раду или куда-либо еще. Секретари в приемной всегда знали: "Пожалуйста, если кто-то ко мне приходит, спортсмены, тренеры - запишите, оставьте телефон!". По возвращению я всегда звонил и приглашал к себе.

Сегодня же я слышу от спортсменов и тренеров - дозвониться нельзя, на прием попасть нереально. Ну как так можно?

Мы говорили с Жаном, и он рассказывал, что к нему обращаются как к народному депутату Украины, хотя у него нет никакой спортивной должности ни в Министерстве, ни в Федерации. Просто, по-человечески просят помочь с лечением, способствовать выезду на соревнования. И он помогает по мере возможности. Мне это импонирует!

Я смотрел дебаты. Ну, планируемые дебаты, которые не состоялись между Жаном и Вадимом Марковичем. Знал о том, что они будут проводиться 13-го ноября и был уверен, что Вадим Маркович не придёт. Если бы мы записывали интервью до, а не после этого, вы бы убедились в моей правоте.

- Во время дебатов у Вадима Гутцайта была возможность не только представить свою программу, но и опровергнуть то, что о нём говорят в сети. Он этой возможностью не воспользовался. Почему? На выборах президента страны, Владимир Зеленский предложил дебаты на стадионе и Петр Порошенко поддержал.

Да, Пётр Алексеевич пришёл... А Вадим Маркович не смог или что? Мало того, некоторое время назад он давал интервью одному телеканалу, в котором недопустимо отозвался о Жане Беленюке, назвав его "ця людина". Ну назовите своего соперника по имени отчеству. Одно из первых правил спорта - с уважением относиться к сопернику. В данном случае еще и к сопернику по избирательной кампании на пост Президента Олимпийского комитета.

В том же интервью он сказал: "молодой, опыта бы набраться" - ну это меня вообще удивило! Скажите, член Кабмина, каковым является пан Гутцайт, он что не знает возраст Президента Украины? Он довольно молод! У нас не было таких президентов страны. Так что, нужен был какой-то опыт Владимиру АлександровичУ? Он когда-то был мэром, губернатором, премьер-министром? Было такое? Не было. Он пришёл и посмотрите как справляется!

В первую очередь, нужно быть человеком. Нужно выслушать людей. И сделать то, что просят люди. Даже если сделать это невозможно, то приложить усилия и попытаться. Но прикрываться словами "молодой, нет опыта..." Да вы знаете, людей вообще не по возрасту судят, а по делам. Но так как Жан держался на дебатах! Ну молодец! Просто молодец! Какой язык! Как хорошо поставлена речь! Единственный недостаток – не смотрел в камеру. Но это – борцовские дела.

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