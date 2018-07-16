Напарники в ограблениях с секс-насилием получили длительные сроки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Киеве двух грабителей-насильников приговорили к 9 и 8 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Киевской местной прокуратурой № 3 поддержано публичное обвинение в отношении двух преступников, которые грабили и насиловали женщин в Киеве”, — отмечается в сообщении.
Установлено, что злоумышленники знакомились с молодыми женщинами и приглашали их на свидание. После общего употребления алкогольных напитков, мужчины похищали у женщин золотые украшения, мобильные телефоны и денежные средства.
Кроме того, некоторые из пострадавших испытали насилие со стороны обвиняемых. Злоумышленники заставляли удовлетворять их половую страсть естественным и неестественным способом, после чего в грубой форме требовали от женщин отдать им ювелирные изделия и денежные средства.
Всего от действий злоумышленников пострадали 5 женщин.
Несмотря на частичное признание обвиняемыми своей вины, прокурором в полном объеме доказаны преступные действия указанных лиц.
Приговором Деснянского районного суда г. Киева злоумышленники приговорены к 9 и 8 годам лишения свободы соответственно с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.
Напомним, в Черкасской области к восьми годам заключения за изнасилование несовершеннолетней и серию краж осудили подростка.