Накануне вечером россияне атаковали Херсон: в городе разрушены жилые дома и предприятия, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Херсон, повредив здания и бизнес, одна женщина получила ранения. По району был нанесен 21 удар, который задел несколько районов.
Вечером армия рф обстреляла Херсон с временно оккупированного левобережья. Вражеские удары пришлись по жилым домам. О последствиях разрушений пишет УНН, со ссылкой на информацию от руководителей власти в области.
Вчера вечером российская армия атаковала Херсон. Ударили по частному предприятию. Повреждены складские помещения, автомобиль, уничтожена продукция. Также в здании бушевал пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Обстреляли и жилые дома.
Детали
В общем, по данным главы Херсонской МВА за прошедшие сутки их район попал под российский обстрел 21 раз. По Херсонской ОТГ прилетел 81 снаряд.
Поражения зафиксированы в Херсоне, Приднепровском, Садовом и Антоновке. Из-за этих обстрелов ранения получила 47-летняя женщина. По данным медиков ее травмы средней степени тяжести. Медики оказали ей всю необходимую помощь.НапомнимУтром УНН писал, что россияне ударили по Бериславу. По данным председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина город атаковали ударным дроном. Из-за этой атаки погиб один человек, и еще один получил ранения
Накануне вечером россияне атаковали Херсон: в городе разрушены жилые дома и предприятия, есть раненые
Российские войска обстреляли Херсон, повредив здания и бизнес, одна женщина получила ранения. По району был нанесен 21 удар, который задел несколько районов.
ВР призывает страны ЕС поддержать начало переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины
Верховная Рада обращается к ЕС с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, для чего необходимо единогласное решение стран-членов ЕС.
Зимние шины для "крохи" из тылового обеспечения: присоединяйтесь к сборам
Украинские солдаты в критически важном восточном регионе нуждаются в средствах на зимние шины для грузовиков, чтобы поддерживать жизненно важные линии снабжения.
Южная Корея пообещала поддержку в восстановлении окружающей среды в Украине
Южная Корея согласилась помочь Украине восстановить поврежденную войной окружающую среду: представители обеих стран подписали Меморандум о сотрудничестве на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28), который сосредотачивается на вопросах управления водными ресурсами и отходами, среди других экологических проблем.
Армейцы рф обстреляли приграничье Сумщины из минометов - ОВА
Российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области из минометов, нацелившись на общину Краснополье, без сообщений о жертвах или повреждениях; всего в регионе произошло 19 взрывов от 6 обстрелов.
Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый
В результате атаки беспилотника российской армии на Берислав Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения; за один день в регионе произошло 62 атаки.
Подтопление "синей" ветки метро в Киеве: добавят новые маршруты общественного транспорта, перенесут остановки и отрегулируют по новому светофоры
Закрытие "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к увеличению количества наземного общественного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.
Ночью россияне атаковали окрестности Николаева ракетами, без жертв - Николаевская ОВА
Очаковская и Куцурубская громады в Николаевской области были обстреляны вражеской артиллерией, жертв и пострадавших нет. Город Николаев также подвергся ракетному обстрелу, обошлось без жертв.
Собирают "шахэды": в новый санкционный список Украины попали компании, причастные к импорту электроники для ракет и дронов
Украина накладывает санкции на фирмы за поставки электроники, используемой в российских ракетах и беспилотниках, что свидетельствует о сложной международной цепочке поставок, в которую вовлечены несколько стран для обхода западных ограничений.
В Киеве демонтируют памятник Щорсу, из-за чего может быть ограничено движение по бульвару Тараса Шевченко - КГГА
В Киеве начался демонтаж памятника большевистскому деятелю Николаю Щорсу, что может привести к перекрытию движения транспорта на бульваре Тараса Шевченко. Демонтированный памятник будет перенесен в Государственный музей авиации.