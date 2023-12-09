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Накануне вечером россияне атаковали Херсон: в городе разрушены жилые дома и предприятия, есть раненые

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 10:32  •  23085 просмотра

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Российские войска обстреляли Херсон, повредив здания и бизнес, одна женщина получила ранения. По району был нанесен 21 удар, который задел несколько районов.

Вечером армия рф обстреляла Херсон с временно оккупированного левобережья. Вражеские удары пришлись по жилым домам. О последствиях разрушений пишет УНН, со ссылкой на информацию от руководителей власти в области.

Вчера вечером российская армия атаковала Херсон. Ударили по частному предприятию. Повреждены складские помещения, автомобиль, уничтожена продукция. Также в здании бушевал пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Обстреляли и жилые дома.

- рассказал о последствиях атак по Херсонской ОТГ глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Детали

В общем, по данным главы Херсонской МВА за прошедшие сутки их район попал под российский обстрел  21 раз. По Херсонской ОТГ прилетел 81 снаряд.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Приднепровском, Садовом и Антоновке. Из-за этих обстрелов ранения получила 47-летняя женщина. По данным медиков ее травмы средней степени тяжести. Медики оказали ей всю необходимую помощь.НапомнимУтром УНН писал, что россияне ударили по Бериславу. По данным председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина город атаковали ударным дроном. Из-за этой атаки погиб один человек, и еще один получил ранения

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Напередодні ввечері росіяни атакували Херсон: в місті зруйновані житлові будинки та підприємства, є поранені
The night before, Russians attacked Kherson: residential buildings and businesses were destroyed, and there are wounded
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