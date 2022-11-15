Над Тернопольской областью работает ПВО – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Над Тернопольской областью работает ПВО. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, передает УНН.
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"Над Тернопольской областью работает ПВО! Не выходите из укрытий!" – написал Труш в Telegram.
Напомним
Днем 15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, есть "прилеты" в жилые дома Киева и критическую инфраструктуру Харькова. В некоторых городах сработало ПВО.