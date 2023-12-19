Начнем с первых дней января: Зеленский рассказал, на чем Украина сосредоточит внимание этой зимой

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд совещаний по работе этой зимой и добавил, что "уже видим, как с первых чисел января начнем направлять новый год в интересах защиты международного права, в интересах дальнейшей поддержки Украины в этой войне", передает УНН.

"Провел сегодня несколько совещаний по нашей работе этой зимой - и международной, и некоторых аспектов внутренней. Уже видим, как с первых чисел января начнем направлять новый год в интересах защиты международного права, в интересах дальнейшей поддержки Украины в этой войне. На разных направлениях есть конкретные договоренности, конкретный график действий. Этот год показал, что возможности двусторонних программ долговременной поддержки - и не только от наиболее сильных государств мира - является тем инструментом, который не только эффективно помогает, но и дает четкий сигнал всем в мире - сигнал уверенной поддержки Украины. Будем работать и в дальнейшем по таким программам. И я благодарю каждое государство, каждого лидера, которые уже приняли соответствующие форматы работы", - сообщил Зеленский.

Напомним,

Совет ЕС сегодня официально принял 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф, в частности вводится запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из россии.