На Закарпатье женщина, защищая пьяного мужа, побила полицейского

Так, во вторник, 10 декабря, в Хустский отдел полиции обратилась с заявлением жительница города. Заявительница сообщила о том, что ее 11-летнего сына избил визуально знакомый ей гражданин.

В процессе обработки данного обращения правоохранители установили личность предполагаемого обидчика ребенка. Им оказался житель Хуста. К нему домой прибыл наряд полиции охраны.

"Правоохранители обнаружили, что хозяин дома находится в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы выяснить обстоятельства дела, мужчине предложили проехать в Хустский отдел полиции для дачи объяснений. Однако он начал себя агрессивно вести, нецензурно ругался и совершил злостное неповиновение законным требованиям полицейского" , - говорится в сообщении.

Хулигана задержали и доставили в горотдел полиции, где составили админпротокол по ст.185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Неадекватно вела себя и жена фигуранта дела. Во время задержания мужчины женщина, во избежание ним предусмотренной законом ответственности, умышленно нанесла старшему сержанту полиции телесные повреждения.

По данному факту Хустским отделом полиции начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Обстоятельства дела устанавливают следователи полиции Хуста.

Напомним, в Днепропетровской области водитель напал на полицейского.