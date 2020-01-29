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В Винницкой области разоблачили банду, которая занималась незаконной продажей леса

Киев • УНН

 • 11952 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Винницкой области разоблачена организованная преступная группа, которая занималась незаконными сделками в лесохозяйственной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

В Винницкой области разоблачили банду, которая занималась незаконной продажей леса

Во исполнение поручения Генерального прокурора прокуратурой Винницкой области активизирована противодействие преступности в сфере лесохозяйственной деятельности. Как результат, прокуратурой Винницкой области вместе со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области Департамента стратегических расследований ЧП Украины разоблачена организованная преступная группа с коррумпированными связями, которая, в течение 2017-2018 годов, занималась завладением бюджетными средствами, злоупотребляя служебным положением путем проведения незаконных сделок в сфере лесохозяйственной деятельности.

Противоправными действиями подозреваемых причинен ущерб государственным интересам на сумму почти 1 млн 200 тыс. грн.

Сейчас восьми лицам объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В настоящее время в отношении подозреваемых, решаются вопросы об избрании мер пресечения, проводятся все необходимые следственные действия.

Согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области "черные" лесорубы напали на работников гослесохраны: есть погибший.

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