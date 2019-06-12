В Тернопольской области на семью предпринимателя напали неизвестные

"Разбой произошел ночью, когда семья уже спала. На момент преступления в доме находились четверо взрослых людей и двое маленьких детей. Владельцев дома допрашивали, чтобы те признались, где деньги и ценные вещи. Детей и бабушку, 1936 года, они не трогали. После того, как нападавшие получили желаемое, они оставили жилье. Освободиться от клейкой ленты удалось матери детей и именно она вызвала полицию", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в больницу с ушибами, сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами лица. По предварительной информации, злоумышленники зашли в дом, подобрав ключ к входной двери.

Данный факт работники полиции внесли в ЕРДР в соответствии с ч. 3 статьи 187 (разбой) УК.

Напомним, в одном из сел Мелитопольского района Запорожской области неизвестные совершили разбойное нападение на пенсионеров.