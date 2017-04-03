На стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания - О.Ивушкина

Производство алкогольной продукции в Украине, по утверждениям ряда профильных экспертов и непосредственных участников рынка, переживает сегодня период стагнации. Как долго длится этот процесс и какими последствиями для бизнеса, потребителя и государства он увенчался?

К сожалению, я вынуждена согласиться с экспертами, о которых вы говорите. Действительно, рынок легального алкоголя уже шестой год подряд переживает период стагнации — то есть фактически упадка. И на этом фоне наблюдаются абсолютно противоположные явления на рынке фальсификата и теневых производителей. Представители нелегального сегмента множатся, их продажи растут, прибыли также. Государство же при этом теряет. И если говорить о последствиях, то их ориентировочно можно оценить в 10 млрд гривен в год. Это те средства, которые легальный производитель алкоголя в условиях взвешенной, логической продуманной налоговой политики на алкогольном рынке, мог бы принести в бюджет страны.

Если же говорить о негативных последствиях для потребителей - они очевидны. Единственное, что чиновники часто предпочитают их не замечать, но количество отравлений суррогатами возросло в разы. Увеличилась и статистика летальных исходов в результате употребления или самодельных напитков, или аптечных растворов.

Потребитель таким образом ищет альтернативу дорогому легальному алкоголю, а государство, которое могло бы его от этого обезопасить, не обращает на это внимания...

В целом мнение легального рынка относительно тревожных тенденций, которые сегодня наблюдаются в нашей отрасли, длительное время достаточно откровенно игнорируется властями. Никакие аргументы, в четких цифрах и просчитанных до мелочей последствиях, не услышаны.

“Доля теневого сегмента алкогольного рынка выросла с 15-20% до 45-59%”

Вы говорите о том, что государство не слышит рынок и не прислушивается к игрокам. Из каким мотивов, по Вашему мнению, это может исходить? И какие конкретные шаги сегодня помогли бы качественно и быстро изменить ситуацию на рынке легальной алкогольной продукции в лучшую сторону?

Я не хочу угадывать мотивы тех, кто уполномочен на принятие решений, но этого не делает. Пусть об их мотивах судят политики, эксперты. Я человек бизнеса и могу анализировать только факты. А они таковы — производство легального алкоголя с 2010 по 2016 год сократилось с 39 до 16 млн декалитров. Доля теневого сегмента рынка в этот промежуток времени выросла с 15-20% до 45-59%. И именно в этот период мы имели несколько необоснованных повышений акцизов на водочную продукцию, а также повышение стоимости спирта. (Например, ставка АС выросла с 39,4 грн в 2010 году до 105,8 грн в 2016 году на 1 л 100% спирта).

И напоминаю, что спиртовая отрасль в Украине вообще монополизирована. То есть, как производитель алкоголя, я не имею права выбора, у кого приобрести спирт, если “Укрспирт” безосновательно завышает цены на свою продукцию...

Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте. Это если говорить о глобальных целях. Если пытаться сейчас оперативно отреагировать на ситуацию, чем спасти отечественного производителя и своего потребителя, то, прежде всего, нужно урегулировать налоговую составляющую. Привести ее к трезвым и обоснованным акцизам на алкогольные изделия. Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка. По меньшей мере — этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня.

Я хочу подчеркнуть, что мы — легальные производители — не отказываемся платить акцизы, и исправно этом делаем. Мы также не просим нам их необоснованно занижать. Единственное, на чем акцентирует рынок, так это на том, чтобы налоги были экономически обоснованными.

“Производство Eastern Beverage Trading перешло на материковую часть Украины, компания потеряла свои заводы и фактически полностью изменила производственную модель”

Ваша компания Eastern Beverage Trading сегодня фактически является примером иностранных инвестиций в Украину, ведь принадлежит британскому владельцу. Не возникают мысли у инвесторов искать другие, более благоприятные для бизнеса рынки?

Каждый инвестор хочет получать прибыль от своих инвестиций, то есть для того, чтобы инвестировать, нужно быть уверенным, что инвестиции будут возвращены. К сожалению, текущая политическая и экономическая ситуация уверенности не прибавляет, и понятно, что инвесторы вынуждены дифференцировать свои ресурсы.

Инвестиционный климат требует улучшения, в частности с точки зрения той же налоговой политики, о которой я уже говорила. Вместе с тем, при взвешенной государственной позиции, легальный алкоголь может приносить государству дополнительно миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Эта отрасль способна обеспечить работой тысячи украинцев. Более того, способна конкурировать и на международных рынках. К тому же, украинский рынок является привлекательным и с точки зрения наличия качественных производственных мощностей, которые сегодня по сравнению с производственными площадками Европы ни в чем не хуже...

Что касается нашей компании и нашего инвестора, то за годы работы в Украине с 2014 года Eastern Beverage Trading пережила ряд трансформаций, в частности производство компании перешло на материковую часть Украины, компания потеряла свои заводы и фактически полностью изменила производственную модель (в связи с аннексией Крыму). При этом компании удалось сохранить бренды и качество выпускаемой продукции.

Менеджменту Eastern Beverage Trading удалось построить уникальную систему управления активами компании, которой раньше на нашем рынке не было. Это, собственно, те достижения, которые уже сегодня задают новые тенденции развития. Eastern Beverage Trading задает высокую конкурентную планку и будет работать в этом направлении и дальше.

“Мы можем произвести продукт высокого качества практически на любой сертифицированной производственной площадке”

А можете объяснить, о какой уникальности системы менеджмента идет речь? В чем она заключается?

Eastern Beverage Trading в сложное время трансформации бизнеса сохранила главное — своих специалистов, обладающих уникальными знаниями.

Компания владеет брендами, рецептурами, технологиями, эффективной системой закупок, планирования, контроля качества, что позволяет изготавливать качественную продукцию на привлеченных производственных мощностях.

Фактически мы добились того, что можем произвести продукт высокого качества практически на любой сертифицированной производственной площадке.

Доказательством этого является то, что за последний год, например, флагманский бренд Medoff получил 7 мировых наград на международных дегустационных конкурсах. Стоит отметить, что наша новая водка Arctica была признана в 2017 году в Берлине лучшей украинской водкой. Мы понимаем, что потребителя интересует качество продукции, а не место производства.

“Винный рынок Украины „обречен“ на успех, однако для этого нужно время”

Eastern Beverage Trading производит не только водочные напитки, но и выпускает вино, в частности под известным брендом “Коктебель”. Какова ситуация с винным рынком сегодня в Украине? Конкурентна ли отечественная продукция?

Курс иностранной валюты постепенно растет, это означает, что импортный, более дорогой продукт, будет доступен не всем потребителям. И наше отечественное производство имеет больше перспектив для роста.

Статистика последних лет говорит о том, что ценителей винных напитков среди украинцев становится все больше. Потребители предпочитают вино слабоалкогольным напиткам и даже шампанскому.

Еще раз отмечу, что отечественное виноделие имеет хорошие шансы развития и выхода на международную арену. В случае государственной поддержки этого процесса, хотя бы на уровне той же налоговой политики, наша винная отрасль может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем. Некоторые наши вина по качеству уже не уступают “иностранцам”. “Коктебель”, например представляет довольно качественные сортовые вина “Мерло”, “Каберне”, “Шардоне”.

Поэтому эксперты действительно сходятся во мнении, что этот рынок “обречен” на успех, однако для этого нужно время и понимание со стороны регуляторов рынка.

Справка УНН: Eastern Beverage Trading принадлежат торговые марки Medoff, Arctica, Природна колекція, Наша Марка, Рідна Роса, Мърная, LONGmixER.