На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 13 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 13 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1199.866762 грн;
Серебро - 14.501851 грн;
Платина - 750.440639 грн;
Палладий - 1264.572294 грн.
По сравнению с 12 сентября курс золота, серебра и палладия вырос, а платины снизился.