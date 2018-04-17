На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 17 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1127.081728;

Серебро - 13.844239;

Платина - 779.235635;

Палладий - 827.046652.

По сравнению с 16 апреля, стоимость золота и палладия выросла, серебра и платины - уменьшилась.